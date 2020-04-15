Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: зараза расползаетсяНевозможно остановить коронавирус без вакцины - ВОЗ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)15.04.20 10:30

Рубль снижается к доллару и евро вслед за нефтью

Мировые цены на нефть сегодня утром коррекционно дорожают после падения в пределах 10% в предыдущий торговый день, на инвесторов перестало воздействовать ожидание данных о резком росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торговых площадок и комментарии аналитиков.

Рынок нефти по-прежнему остаётся сильно волатильным. В ходе торгов вторника стоимость Brent опускалась почти на 7%, до 29,6 доллара за баррель, а WTI дешевел более чем на 10% и доходил до 19,95 доллара за баррель на фоне публикации статистики Американского института нефти (API), согласно которой запасы нефти в США по итогам прошедшей недели подскочили на 13 миллионов баррелей. Официальные данные американского Министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики предполагают, что ведомство сообщит о росте запасов на 11,7 миллиона баррелей.

«Инвесторы свернули короткие позиции после подтверждения роста запасов сырой нефти в США», — сказал агентству «Рейтер» старший аналитик «Fujitomi Co.» Кадзухико Сайто.

Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиза бен Сальман накануне сообщил, что партнеры ОПЕК+ из числа стран МЭА и G20 помогут альянсу дополнительно сократить предложение на рынке нефти на 7 миллионов баррелей в сутки.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее по апрель 2022 года включительно.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,5148 рубдя. По отношению к последней сделке 14 апреля доллар подорожал 51,23 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта прибавила 19,98 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 50,7 копейки и составил 80,667 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 54,84 копейки.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Аудиторы СП обратили внимание на риски при строительстве угольного терминала «Лавна»
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Zdoroviak
13.04.20 10:57
Надо расселить всех людей по бескрайним просторам России - вот это и будет самым эффективным способом борьбы с заразой. Маразм в головах начальства крепчает!
Комментарий к новости:Разобщение – единственная эффективная стратегия в условиях пандемии
Арина
10.04.20 23:02
Правительство наше делает все, чтобы народ выжил. Какие иски, вы о чем? Туристы завезли вирус, некоторые заболевшие даже карантин не захотели выдержать, пошли заражать всех подряд, вот к ним надо иски
Комментарий к новости:Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области собирает пожертвования на поддержку МСП региона
Николай Федорович К.
10.04.20 10:17
Чем стоять с протянутой рукой, лучше бы разработали алгоритм судебных исков к правительству РФ, правительству региона о компенсациях за введение карантинных мер. А то скоро вообще будет невозможно буд
Комментарий к новости:Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области собирает пожертвования на поддержку МСП региона
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Время любить». Художественный сериал, 8 серия (16+)13:45«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Около 50% домохозяйств сделали запасы продуктов питания длительного срока хранения более чем на 100 дней-PRO Валюту (16+)Рубль снижается к доллару и евро вслед за нефтью-PRO Энергетику (18+)Россети Северо-Запад» обеспечили электроснабжение мобильного госпиталя МЧС в Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 15 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Решение правительства РФ позволит отказаться от перевалки СПГ «НОВАТЭКа» в Норвегии-PRO Законы (18+)Депутаты предлагают увеличить финансирование программы оказания гражданам бесплатной медицинской помощи из областного бюджета на 238 миллионов рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовал: 1 481 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика