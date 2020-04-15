Рубль снижается к доллару и евро вслед за нефтью

Мировые цены на нефть сегодня утром коррекционно дорожают после падения в пределах 10% в предыдущий торговый день, на инвесторов перестало воздействовать ожидание данных о резком росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торговых площадок и комментарии аналитиков.

Рынок нефти по-прежнему остаётся сильно волатильным. В ходе торгов вторника стоимость Brent опускалась почти на 7%, до 29,6 доллара за баррель, а WTI дешевел более чем на 10% и доходил до 19,95 доллара за баррель на фоне публикации статистики Американского института нефти (API), согласно которой запасы нефти в США по итогам прошедшей недели подскочили на 13 миллионов баррелей. Официальные данные американского Министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики предполагают, что ведомство сообщит о росте запасов на 11,7 миллиона баррелей.

«Инвесторы свернули короткие позиции после подтверждения роста запасов сырой нефти в США», — сказал агентству «Рейтер» старший аналитик «Fujitomi Co.» Кадзухико Сайто.

Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиза бен Сальман накануне сообщил, что партнеры ОПЕК+ из числа стран МЭА и G20 помогут альянсу дополнительно сократить предложение на рынке нефти на 7 миллионов баррелей в сутки.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее по апрель 2022 года включительно.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,5148 рубдя. По отношению к последней сделке 14 апреля доллар подорожал 51,23 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта прибавила 19,98 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 50,7 копейки и составил 80,667 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 54,84 копейки.