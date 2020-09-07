Рубль снижается на фоне дешевеющего «чёрного золота»

Цены на нефть в понедельник утром снижаются более чем на 1% по основным маркам на опасениях за восстановление спроса на неё, свидетельствуют данные торгов.

В понедельник инвесторы с пессимизмом оценивают перспективы восстановления спроса на «чёрное золото» по мере возникновения новых вспышек коронавируса в мире. Кроме того нефтегазовая госкомпания из Саудовской Аравии «Saudi Aramco» из-за перспектив низкого спроса снизила отпускные цены на октябрьскую нефть для потребителей в Азии и США.

«День труда (праздник в США, отмечается в первый понедельник сентября) в США официально знаменует конец летнего сезона вождения, инвесторы сталкиваются с тем фактом, что спрос остаётся слабым, а запасы по-прежнему на высоком уровне», — отметили агентству «Рейтер» аналитики «ANZ».

Доллар и евро дорожают в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 75,5396 рубля. По отношению к последней сделке 4 сентября доллар подорожал на 10,71 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта увеличилась на 35,73 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вырос на 7,91 копейки и составил 89,3066 рубля. К официальному курсу евро увеличился на 26,82 копейки.