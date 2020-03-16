Рубль снижается на фоне дешевеющей нефти

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются, а стоимость марки Brent опускается на 3% на фоне опасений за спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы продолжают оценивать масштабы распространения коронавируса в мире и его влияние на спрос на нефть. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.

«Страх остаётся главной проблемой в этом вопросе, поскольку участники рынка по-прежнему не уверены, что смягчение кредитно-денежной политики и вливание ликвидности решат существенный кризис в сфере здравоохранения», - сказала агентству «Рейтер» главный экономист «OCBC Bank» Селена Линг.

Федеральная резервная система (ФРС) США неожиданно снизила процентные ставки второй раз за месяц, до 0-0,25%, начиная с 16 марта.

Инвесторы оценивают принимаемые правительствами и центробанками меры для поддержки мировой экономики в условиях распространения коронавируса.

«Мировые финансовые рынки переживают из-за растущей угрозы распространения коронавируса, и в то же время их пугают масштабы стимулирующих мер для борьбы с ним», - отмечает основательница «Vanda Insights» Вандана Хари, которую цитирует агентство «Bloomberg». По её словам, нефть продолжит дешеветь, если ситуация ухудшится.

Президент США Дональд Трамп объявил 13 марта о решении, с учётом низких цен, о закупке больших объёмов нефти для пополнения стратегического запаса.

«Учитывая нынешние цены на нефть, я поручил министру энергетики купить за очень выгодную цену большие объемы сырой нефти для хранения в американском стратегическом запасе», - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп пояснил, что такой шаг будет полезен всей сфере энергетики США, поможет обеспечить энергетическую независимость страны, а также – «позволит сэкономить миллиарды долларов налогоплательщиков». «Мы заполним (нефтехранилища) по максимуму», - пообещал президент США.

Доллар и евро дорожают на торгах Московской биржи. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 73,6427 рубля. По отношению к последней сделке 13 марта доллар вырос на 1,06 рубля. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 45,45 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подскочил к последней сделке на 1,26 рубля и составил 81,9866 рубля. К официальному курсу евро увеличился на 12,56 копейки.