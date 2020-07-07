Рубль снижается на фоне дешевеющей нефти

Цены на нефть сегодня утром коррекционно снижаются после роста в ходе торгов понедельника, свидетельствуют данные торгов.

Рынок нефти по-прежнему остается очень волатильным. С одной стороны, на инвесторов оказывает существенное влияние опасение за спрос, восстановление которого находится под угрозой по мере роста числа заболевших новым коронавирусом. С другой стороны, соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи, а также выполнение странами условий сделки поддерживают цены, снижая объёмы предложения на рынке.

«В США низкая популярность летних поездок на автомобиле сдерживает спрос на бензин, а повторное введение ограничений является серьёзным препятствием», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков «ANZ».

По данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано уже почти 2,9 миллиона случаев коронавируса, более 130 тысяч человек скончались.

Доллар и евро дорожают в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, а также из-за новостей о британских санкциях в отношении лиц, связанных с «делом Магнитского».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 72,0866 рубля. По отношению к последней сделке 6 июля доллар вырос на 25,91 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 74,57 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 21,69 копейки и составил 81,4469 рубля. К официальному курсу евро подскочил на 88,88 копейки.