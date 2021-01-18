Рубль снижается на фоне дешевеющей нефти

Стоимость нефти в понедельник утром снижается практически на 1% на опасениях по поводу влияния коронавируса на баланс спроса и предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов. Февральские фьючерсы на WTI тем временем дешевели на 0,9%, до 51,89 доллара за баррель.

Перспективы восстановления спроса на «чёрное золото» ставятся под сомнение на фоне активного роста числа случаев коронавируса в мире. Многие страны ужесточают карантинные меры, вводимые с целью замедлить распространение вируса. В частности, в США за последние сутки было выявлено 198 тысяч новых случаев COVID, а число умерших приближается к 400 тысячам.

Инвесторы также опасаются, что рост буровой активности в США может повлечь за собой увеличение предложения на рынке, поскольку компании пользуются высокими ценами на нефть. Согласно данным компании «Baker Hughes», за неделю, завершившуюся 15 января, число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на 13, до 373 агрегатов. Увеличение их числа продолжается уже восьмую неделю подряд.

Основное внимание трейдеров на текущей неделе будет направлено на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена и то, какие меры он примет для поддержки американской экономики.

«Инаугурация Байдена будет в центре внимания рынков на этой неделе, особенно на том, как быстро он сможет развернуть свои планы финансового стимулирования», — сказал агентству «Блумберг» экономист «OCBC Bank» Хоуи Ли.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 73,9984 рубля. По отношению к последней сделке 15 января доллар подорожал на 35,34 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта увеличилась на 45,31 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вырос на 46,31 копейки и составил 89,3831 рубля. К официальному курсу евро повысился на 12,85 копейки.