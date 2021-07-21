Рубль снижается на фоне дешевеющей нефти

Мировые цены на нефть в среду утром вернулись к снижению после сессии коррекционного роста, инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API) о первом росте запасов в США после восьми недель снижения, свидетельствуют данные торгов.

Ранее API сообщил, что за неделю по 16 июля коммерческие запасы нефти в США выросли на 0,8 миллиона баррелей, до 438,4 миллиона. Увеличение запасов может стать первым после возьми недель снижения, а показатель за предыдущую неделю в 437,6 миллиона стал минимальным с января 2020 года.

Как сообщает 1prime.ru, официальная статистика по коммерческим запасам нефти будет опубликована в среду вечером Министерством энергетики США. Аналитики ожидают, что запасы не выросли, а сократились — на 4,5 миллиона.

Рынки продолжают оценивать базовые факторы рынка, такие как договоренность ОПЕК+ о добыче и риски COVID-19. Альянс в выходные договорился продлить сделку до конца 2022 года, а также ежемесячно с августа 2021 года увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. При этом риски распространения штамма «дельта» коронавируса может отразиться на восстановлении экономики и повлиять на спрос.

Рубль утром в среду символически снижается на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. А в это время стоимость евро к доллару несколько снижается, инвесторы ожидают заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, свидетельствуют данные торгов.