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Мурманская область. Арктика (16+)08.01.24 10:40

Рубль снижается на фоне дешевеющей нефти

Цены на нефть опускаются в понедельник после уверенного подъёма в пятницу и по итогам всей прошлой недели на опасениях, что разрастание конфликта на Ближнем Востоке ограничит поставки сырья на мировой рынок.

Как пишет finmarket.ru, снижению нефтяного рынка в понедельник способствует информация о том, что Саудовская Аравия в феврале опустит цены на все сорта нефти для всех регионов. Цены для азиатских покупателей будут уменьшены на $2 за баррель, сообщила в воскресенье госкомпания «Saudi Aramco».

Трейдеры продолжают следить за ситуацией в Ливии, где остановлена добыча нефти на крупнейшем в стране месторождении Аш-Шарара из-за акций протеста, а также за ситуацией в Красном море после ряда атак йеменских хуситов на коммерческие суда.

Эти факторы продолжают поддерживать нефтяной рынок, отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в «ING Groep NV».

«Однако в отсутствие эскалации ситуации на Ближнем Востоке потенциал роста цен ограничен, учитывая довольно хороший баланс спроса и предложения на рынке в первом полугодии 2024 года», - говорит эксперт.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,43 рубля (+48 копеек к уровню предыдущего закрытия).

К 8.45 мск доллар продолжил рост, евро также слабо дорожает.

Рубль снижается на фоне дешевеющей нефти.

Курс доллара США к российскому рублю к этому времени составил 91,2525 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар вырос на 30,35 копейки. Курс евро подрос на 6 75 копейки и составил 99,6925 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 1,56 рубля, евро - на 50,06 копейки.

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