Нефтяные цены слабо снижаются утром в пятницу после падения по итогам предыдущей сессии.

Как отмечает finmarket.ru, давление на котировки оказало общее падение интереса инвесторов к рисковым активам, что также вызвало снижение американских фондовых индексов и рост доходности гособлигаций США.

«Американская экономика остаётся устойчивой, а инфляция продолжает вызывать опасения. В таких условиях у Федрезерва есть возможность долго удерживать ставки высокими, а это плохо для прогнозов спроса на нефть и оказывает давление на цены», - отметил старший аналитик «ActivTrades» Рикардо Эвангелиста.

Не сумели поддержать рынок даже данные о том, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,16 млн баррелей при ожидавшемся экспертами сокращении на 1,15 млн баррелей.

Между тем запасы бензина выросли на 2,02 млн баррелей, дистиллятов - на 2,54 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 1,5 млн баррелей и сохранение запасов дистиллятов на том же уровне.

По данным Московской биржи, доллар начал торги ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,045 рубля (+19,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 25,81 коп. выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжает повышаться, евро также дорожает.

Рубль снижается на фоне дешевеющей нефти и потери поддержки от налоговых выплат мая.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,215 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подорожал на 36,25 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 32,84 копейки и составил 97,6934 рубля.

К официальному курсу американская валюта прибавила 42,81 копейки, евро - 55,87 копейки.