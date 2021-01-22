Рубль снижается на фоне дешевеющей нефти и санкционных рисков

Цены на нефть в пятницу утром снижаются в среднем на 1% из-за опасений, что ухудшение ситуации с коронавирусом может оказать давление на спрос, свидетельствуют данные торгов.

Ситуация с коронавирусом в мире продолжает оставаться тяжёлой, несмотря на начало вакцинирования по всему миру. Так, инвесторы особо внимательно следят за ситуацией в Китае, опасаясь, что приближающееся празднование Нового года по лунному календарю может повлечь за собой серьёзное увеличение количества заболевших.

«Количество случаев COVID в Китае является наиболее серьёзной проблемой спроса для трейдеров», — сказал агентству «Рейтер» главный рыночный стратег «Axi» Стивен Иннес.

Кроме того, новые ограничения во всем мире сильно ударили по авиаперевозкам. Эксперты «ANZ Research» подсчитали, что на прошлой неделе количество рейсов в мире снизилось на 25%. «Это, вероятно, серьёзно скажется на спросе на авиатопливо», — говорится в сообщении «ANZ Research».

Участники торгов в пятницу ожидают официальных данных по запасам нефти от американского Министерства энергетики. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,167 миллиона баррелей. При этом в четверг Американский институт нефти (API) сообщил о неожиданном росте запасов, на 2,56 миллиона баррелей.

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль упал к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и санкционных рисков.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 74,2034 рубля. По отношению к последней сделке 21 января доллар подорожал на 35,84 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 80,40 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вырос на 39,81 копейки и составил 90,2431 рубля. К официальному курсу евро взлетел на 1,28 рубля.