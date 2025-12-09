Рубль снижается на фоне негативной динамики цен на нефть и сообщений западных СМИ относительно использования замороженных российских активов

Цены на нефть продолжают опускаться во вторник после снижения на 2% по итогам предыдущей сессии.

Как отмечает finmarket.ru, давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения избытка предложения. Во вторник трейдеры ждут публикации ежемесячного прогноза Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США по нефтяному рынку. Позднее на этой неделе также будут обнародованы очередные прогнозы Международного энергетического агентства и ОПЕК.

«Избыток предложения нефти на мировом рынке вырастет в 2026 году, предложение превысит спрос более чем на 2 млн баррелей в сутки, - прогнозирует Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в «ING Groep NV». - Мы ожидаем, что средняя цена Brent в следующем году составит $57 за баррель при условии сохранения бесперебойных поставок нефти из РФ, несмотря на санкции США».

Трейдеры продолжают следить за ходом переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский испытывает растущее давление со стороны США, которые настаивают на том, чтобы он согласился с предложенным ими планом, сообщает портал «Axios», ссылаясь на украинских и американских чиновников.

Между тем поставки нефти, добытой на проекте «Западная Курна – 2», из резервуаров месторождения на главное хранилище «Tuba», откуда экспортируется нефть, возобновились, сообщило агентство «Reuters». В понедельник оно со ссылкой на двух представителей иракской «Basra Oil Company» передавало, что Ирак полностью прекратил добычу на месторождении, объём которой составлял около 460 тысяч баррелей в сутки, из-за утечки в экспортном трубопроводе.

Доллар США слабо дешевеет к евро и фунту стерлингов на торгах во вторник, стабилен в паре с иеной.

Внимание трейдеров направлено на стартующее во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены в среду в 22.00 мск. Рынок закладывает снижение базовой процентной ставки Федрезервом на 25 базисных пунктов (б.п.) с текущего уровня в 3,75-4% на этом заседании.

Дальнейшая динамика будет зависеть от сигналов ФРС относительно будущей денежно-кредитной политики, отмечает аналитик «Capital.com» Даниела Хатторн. Направление курса доллара, по её словам, будет задано не самим решением опустить ставку на 25 б.п., а тоном заявления американского ЦБ и обновленным точечным графиком прогнозов (dot plot) по ставке.

Осторожный тон Федрезерва относительно снижения ставки в будущем поддержит доллар, говорит Хатторн, мнение которой приводит «The Wall Street Journal». Если же регулятор подтвердит прогнозы рынка, ожидающего быстрого смягчения политики ФРС в следующем году, то доллар подешевеет, отмечает она.

Во вторник трейдеры ждут выхода отчёта о количестве открытых вакансий в США за сентябрь и октябрь, важного индикатора состояния рынка труда. Публикация этих данных была отложена из-за шатдауна.

Евро по данным на 9.04 мск вырос к доллару на 0,07% и торгуется на уровне $1,1645 по сравнению с $1,1637 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару подросла на 0,05% - до $1,3331 против $1,3322 по итогам торгов в понедельник. Курс доллара к иене вырос на 0,12% - до 156,03 иены по сравнению с 155,92 иены накануне.

Трейдеры следят за новостями, касающимися землетрясения, зафиксированного в понедельник недалеко от северного побережья японского острова Хонсю, ожидая сообщений об экономических последствиях.

Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,0686 юаня по сравнению с 7,0719 юаня по итогам предыдущей сессии.

Курс австралийского доллара поднялся в ходе торгов до $0,6644 по сравнению с $0,6625 на закрытие рынка в понедельник. Резервный банк Австралии (RBA) во вторник сохранил ключевую процентную ставку на минимальном с апреля 2023 года уровне в 3,6% - как и ожидалось.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,06%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,07%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,29/83,68 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 242 копейки, средний курс продажи вырос на 151 копейку. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 78,7-78,8 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов во вторник. Рубль снижается на фоне негативной динамики цен на нефть и сообщений западных СМИ относительно использования замороженных российских активов. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,82 руб. (+3,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась также на 3,1 копейки выше уровня действующего официального курса.