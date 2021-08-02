Рубль снижается на фоне падающих цен на «чёрное золото»

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром на фоне растущих опасений по поводу распространения штамма COVID-19 «дельта», свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,92% — до 73,27 доллара за баррель.

Как пишет 1prime.ru, инвесторы опасаются, что распространение штамма «дельта» может помешать восстановлению экономики. По словам аналитиков «ANZ», которых цитирует газета «Wall Street Journal», из-за всплеска случаев очень заразного штамма пострадал, в частности, спрос на поездки в связи с низкими показателями вакцинации в таких странах, как Индонезия и Таиланд. Вместе с тем некоторую поддержку ценам на нефть может оказать повышение спроса в США.

Трейдеры также продолжают следить за объёмом поставок нефти на рынок. Ранее альянс ОПЕК+ решил с августа увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, продлив нефтяную сделку до конца 2022 года.

Сегодня утром рубль символически снижается к доллару и евро в первый торговый день августа, следует из данных Московской биржи. На 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи повысился на 1171 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,1811 рубля.