Рубль снижается на фоне санкционных новостей, а также дешевеющей нефти

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром в понедельник после падения по итогам пятницы и прошлой недели.

Как пишет finmarket.ru, трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут встречи ОПЕК+, на которой будет обсуждаться продление ограничений на нефтедобычу ещё на один квартал. «Мы все ещё ожидаем, что ОПЕК+ продлит сокращение добычи на второй квартал 2024 года и начнёт постепенно отменять их только в третьем квартале», - написали аналитики «Goldman Sachs». Банк полагает, что цены на нефть будут колебаться в диапазоне от $70 до $90 за баррель.

Тем временем данные нефтесервисной компании «Baker Hughes» показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть и достигло 503 единиц. Число газовых установок тем временем сократилось на одну, до 120.

По данным Московской биржи, доллар начал торги ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,07 рубля (+21,75 копейки. к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжил умеренный рост, евро также дорожает.

Рубль немного снижается на фоне санкционных новостей, а также дешевеющей нефти.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 93,0740 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подорожал на 22,15 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 59,16 копейки и составил 100,6066 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 32,21 копейки, евро - на 16,41 копейки.