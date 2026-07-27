Фестиваль северной культуры «Имандра» пройдёт 22–23 августа в МончегорскеВ Мурманске на мемориале Защитникам советского Заполярья начали демонтаж обшивки и обследование несущих конструкций
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.07.26 10:30

Рубль снижается на фоне заметно падающих второй день подряд мировых цен на нефть

Цены на нефть резко снижаются в понедельник благодаря появившимся надеждам на дипломатическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке после приостановки США и Ираном взаимных ударов.

Как пишет finmarket.ru, глава центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер рекомендовал американскому президенту Дональду Трампу прекратить удары по иранским целям в районе Ормузского пролива, поскольку они достигли предела своей эффективности, сообщает портал «Axios» со ссылкой на информированные источники. По их словам, рекомендация Купера вместе с другими советниками повлияла на решение Трампа в пятницу приостановить американские удары по Ирану.

Представители Вашингтона проводят контакты с Тегераном, однако успех переговоров не гарантирован, заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Несмотря на прекращение взаимных атак США и Ираном, в минувшие выходные менее чем 10 танкеров прошли через Ормузский пролив, свидетельствуют данные «Kpler». Кроме того, интенсивность движения судов через Баб-эль-Мандебский пролив сократилась после того, как танкеры с саудовской нефтью подверглись атаке со стороны йеменских хуситов.

«Цены на нефть резко снизились в понедельник, поскольку США и Иран воздержались от дальнейших военных действий, что стало первым ощутимым признаком возможной деэскалации конфликта», - говорится в обзоре аналитиков «ING».

По итогам прошлой недели Brent подорожала почти на 10%, WTI - на 9%.

Доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в понедельник.

«Ключевым событием выходных стала приостановка Штатами ударов по Ирану, - говорится в обзоре аналитиков «MUFG». - Рынки по-прежнему находятся в напряжении из-за конфликта на Ближнем Востоке и, хотя пока трудно с уверенностью сказать, как будут развиваться события, наш базовый сценарий по-прежнему предполагает постепенную деэскалацию».

Внимание рынка смещается на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдёт 28-29 июля. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит «Trading Economics», предполагает, что американский ЦБ не станет менять ключевую ставку на предстоящем заседании. Однако некоторые эксперты предупреждают, что ФРС может повысить ставку в ответ на возросшее за последнее время инфляционное давление.

По данным на 8.57 мск евро вырос к доллару на 0,32% и торгуется на уровне $1,1406 по сравнению с $1,1370 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта увеличился на 0,22% - до $1,3354 против $1,3325 накануне. Стоимость доллара в паре с японской нацвалютой уменьшилась на 0,15% - до 163,59 иены против 163,83 иены по итогам предыдущих торгов.

 Снижение напряженности на Ближнем Востоке особенно позитивно для Японии, которая в значительной мере зависит от импорта нефти из этого региона.

Доллар в паре с офшорным юанем торгуется на уровне 6,7683 юаня против 6,7716 юаня в пятницу.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,26%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,2%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,15/82,71 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 5 копеек, средний курс продажи вырос на 33 копейки. Лучшие курсы покупки составили 80,5-80,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,1-81,2 рубля за доллар.

Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль снижается на фоне заметно падающих второй день подряд мировых цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,522 рубля (+4,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,95 копейки выше уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Число вакансий в финансовой сфере снизилось сильнее, чем в среднем по рынку, но зарплатные предложения все ещё растут быстрее инфляции
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Я тут живу, и рада этому!» (выпуск 1)Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
22.07.26 21:47
Новый Штокман?
Комментарий к новости:«Нужна регуляторика на федеральном уровне, чтобы понимать, куда в первую очередь должны пойти грузы»: Андрей Чибис представил комплексный взгляд на перспективы макрорегиона в Совете Федерации
Д.О Вернер
17.07.26 14:21
В 1920-х годах страной управляли партийные лидеры. Их зарплата не могла превышать заработок простого рабочего на заводе. Излишки отдавали в партийную кассу. Если руководитель получал больше денег, он
Комментарий к новости:Узнав, что коллеге платят больше, мужчина уволится, а женщина пойдёт к руководству
Иван
13.07.26 19:54
Мы из бедных слоёв населения,это выше нашего понимания,такие цифры.
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
-Правовая консультация (18+)Подработка может принести до 32% прибавки к доходу: юрист hh.ru рассказал, что важно знать о дополнительной занятости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)4 из 10 россиян не согласятся на «серую» зарплату-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 13 копеек, доллар потерял 1 копейку-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане пожаловались на неполадки в системах отопления МКД и протечка кровли-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Сенаторы одобрили закон о защите россиян от заключения кредитов без их ведома
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять