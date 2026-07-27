Рубль снижается на фоне заметно падающих второй день подряд мировых цен на нефть

Цены на нефть резко снижаются в понедельник благодаря появившимся надеждам на дипломатическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке после приостановки США и Ираном взаимных ударов.

Как пишет finmarket.ru, глава центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер рекомендовал американскому президенту Дональду Трампу прекратить удары по иранским целям в районе Ормузского пролива, поскольку они достигли предела своей эффективности, сообщает портал «Axios» со ссылкой на информированные источники. По их словам, рекомендация Купера вместе с другими советниками повлияла на решение Трампа в пятницу приостановить американские удары по Ирану.

Представители Вашингтона проводят контакты с Тегераном, однако успех переговоров не гарантирован, заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Несмотря на прекращение взаимных атак США и Ираном, в минувшие выходные менее чем 10 танкеров прошли через Ормузский пролив, свидетельствуют данные «Kpler». Кроме того, интенсивность движения судов через Баб-эль-Мандебский пролив сократилась после того, как танкеры с саудовской нефтью подверглись атаке со стороны йеменских хуситов.

«Цены на нефть резко снизились в понедельник, поскольку США и Иран воздержались от дальнейших военных действий, что стало первым ощутимым признаком возможной деэскалации конфликта», - говорится в обзоре аналитиков «ING».

По итогам прошлой недели Brent подорожала почти на 10%, WTI - на 9%.

Доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в понедельник.

«Ключевым событием выходных стала приостановка Штатами ударов по Ирану, - говорится в обзоре аналитиков «MUFG». - Рынки по-прежнему находятся в напряжении из-за конфликта на Ближнем Востоке и, хотя пока трудно с уверенностью сказать, как будут развиваться события, наш базовый сценарий по-прежнему предполагает постепенную деэскалацию».

Внимание рынка смещается на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдёт 28-29 июля. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит «Trading Economics», предполагает, что американский ЦБ не станет менять ключевую ставку на предстоящем заседании. Однако некоторые эксперты предупреждают, что ФРС может повысить ставку в ответ на возросшее за последнее время инфляционное давление.

По данным на 8.57 мск евро вырос к доллару на 0,32% и торгуется на уровне $1,1406 по сравнению с $1,1370 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта увеличился на 0,22% - до $1,3354 против $1,3325 накануне. Стоимость доллара в паре с японской нацвалютой уменьшилась на 0,15% - до 163,59 иены против 163,83 иены по итогам предыдущих торгов.

Снижение напряженности на Ближнем Востоке особенно позитивно для Японии, которая в значительной мере зависит от импорта нефти из этого региона.

Доллар в паре с офшорным юанем торгуется на уровне 6,7683 юаня против 6,7716 юаня в пятницу.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,26%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,2%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,15/82,71 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 5 копеек, средний курс продажи вырос на 33 копейки. Лучшие курсы покупки составили 80,5-80,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,1-81,2 рубля за доллар.

Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль снижается на фоне заметно падающих второй день подряд мировых цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,522 рубля (+4,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,95 копейки выше уровня действующего официального курса.