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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.23 10:30

Рубль снижается под давлением негативных факторов

Нефть Brent дешевеет в среду после уверенного подъёма по итогам предыдущей сессии. Внимание трейдеров в среду направлено на выступление министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана в Вене. Принц примет участие в 8-м международном семинаре ОПЕК на тему «На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу».

Как сообщает finmarket.ru, в понедельник Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объёме 1 млн баррелей в сутки (б/с) на август. Саудовский министр, объявляя об этом, пообещал «сделать все необходимое» для стабилизации нефтяного рынка.

Россия также объявила о добровольном сокращении экспорта нефти в августе на 500 тысяч б/с.

По данным Московской биржи, доллар начал торги ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,79 рубля (+61 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 24,5 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжает рост, евро также дорожает. Рубль снижается под давлением негативных факторов.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 89,8522 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар вырос на 67,22 коп. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 68,65 копейки и составил 97,7290 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 30,72 копейки, евро снизился на 0,82 копейки.

Стоимость доллара к основным мировым валютам в среду утром слабо меняется, следует из данных торгов. Рынки ожидают публикацию протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

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