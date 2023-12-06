Рубль снижается, продолжая отыгрывать падение цен на нефть до уровней середины ноября

Сегодня утром нефть эталонных марок слабо меняется в цене после падения до минимумов с начала июля по итогам предыдущей сессии.

Как пишет finmarket.ru, участники рынка и аналитики высказывают сомнения относительно того, будут ли страны ОПЕК+ соблюдать условия добровольного сокращения добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года.

«Решение ОПЕК+ на прошлой неделе стало явным разочарованием как за счёт не слишком впечатляющего объёма дополнительных сокращений, так и из-за их добровольного характера», - сказал редактор «Sevens Report Research» Тайлер Ричи.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман позднее отметил, что ограничения на добычу могут быть продлены в случае необходимости.

«Рынок ему не поверил, потому что «медведи» хотят от ОПЕК+ более ясных заявлений о долгосрочных планах и заверений в том, что группы сделает всё необходимое для удержания цен на нефть не ниже $80 за баррель».

Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), за неделю по 1 декабря резервы нефти в Штатах выросли на 594 тысячи баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы сегодня в 18.30 мск. Опрошенные «S&P Global Commodity Insights» аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, а также на рост запасов бензина и дистиллятов на 800 тысяч баррелей.

Доллар США начал повышением торги на Московской бирже. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,5925 рубля (+31,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,01 рубля выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжал дорожать, курс евро также повышался.

Рубль снижался, продолжая отыгрывать падение цен на нефть до уровней середины ноября.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,8196 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подорожал на 54,46 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 36,78 копейки и составил 100,3503 рубля.

К официальному курсу американская валюта подскочила на 1,24 рубля, евро - на 1,22 рубля.