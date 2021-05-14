Рубль снижается против доллара и евро

Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на существующих опасениях за снижение спроса в краткосрочной перспективе, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость нефти продолжает снижаться в пятницу после падения более чем на 3% днем ранее. В целом аналитики отмечают, что в краткосрочной перспективе существуют риски для спроса на нефть, вызванные тяжелой эпидемиологической обстановкой в некоторых странах Азии и Латинской Америки. Однако позднее в 2021 году ожидается новая волна роста потребления сырья.

«Рост числа заражений в Индии и некоторых частях юго-восточной Азии и Латинской Америки иллюстрирует риск для спроса на нефть. Но в общем на рынке присутствуют положительные ожидания появления спроса позднее в этом году, что будет поддерживать цены на Brent на уровне 65-79 долларов», — комментирует аналитик «IHS Markets» Виктор Шум, которого цитирует агентство «Блумберг».

Давление на котировки сырья также оказывают новости о возобновлении работы крупнейшего оператора трубопроводов в США «Colonial Pipeline», который на прошлой неделе подвергся хакерской атаке. Компания сообщила в ночь на пятницу, что полностью восстановила поставки топлива на Восточном побережье США, однако после перезапуска потребуется несколько дней на то, чтобы цепочка поставок вернулась к нормальному состоянию.

Рубль утром пятницы слегка снижается против доллара и евро после ощутимого роста в четверг, следует из данных Московской биржи. Курс доллара сегодня торгуется разнонаправленно к мировым валютам после статистики по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов.