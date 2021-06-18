Рубль снижается против доллара и евро, отыгрывая дешевеющую нефть

Мировые цены на нефть опускаются в пятницу утром, продолжая падение, начатое накануне, свидетельствуют данные торгов. Стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 0,73%, до 70,52 доллара.

Накануне нефть подешевела более чем на 1%, а вечером ценовое снижение превышало 3%. Это преимущественно было вызвано ростом курса доллара после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

При этом аналитики полагают, что снижение цен на нефть — временное явление. «Бычьи настроения для нефти остаются актуальными. Долгосрочные игроки должны использовать это падение и любые другие сегодняшние краткосрочные скачки цены вниз, чтобы увеличить запасы нефти и отразить по-прежнему позитивные среднесрочные перспективы», — отметил аналитик «Oanda» Джеффри Хэлли, чьё мнение приводит агентство «Блумберг».

Инвесторы также продолжают следить за новостями вокруг Ирана. Накануне МИД страны заявил, что ядерное соглашение «ближе, чем когда-либо», однако остаются некоторые вопросы. Инвесторы ожидают «возвращения» иранской нефти на рынок после этого, что повысит совокупное её предложение.

Рубль сегодня утром снижается против доллара и евро, отыгрывая дешевеющую нефть, следует из данных Московской биржи. А курс доллара в пятницу утром умеренно укрепляется к другим основным мировым валютам, в то время как инвесторы продолжают осмысливать результаты заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.