Рубль снижается в паре с юанем

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в четверг.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 15,989 млн баррелей - максимально с недели, завершившейся 10 февраля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 1,8 млн баррелей, по данным «Trading Economics».

Как пишет finmarket.ru, товарные запасы бензина уменьшились на 1,011 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 252 тысячи баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 881 тысячу баррелей.

Рынок ждёт встречи представителей восьми стран ОПЕК+, которая состоится 1 марта. Как пишут западные СМИ со ссылкой на источники, эта группа стран намерена рассмотреть вопрос об увеличении добычи нефти на 137 тысяч баррелей в сутки с апреля. До этого добыча не менялась на протяжении трёх месяцев.

Также инвесторы продолжают наблюдать за ситуацией на Ближнем Востоке, где США наращивают военное присутствие в попытках заставить Иран отказаться от ядерной и ракетной программы.

«Инвесторы пытаются понять, удастся ли избежать военного конфликта посредством переговоров между США и Ираном», - отметил Тоситака Тадзава из «Fujitomi Securities». По его словам, если вооруженные столкновения начнутся, но удар США придётся по ограниченному кругу целей и будет непродолжительным, цены на WTI ненадолго поднимутся выше $70 за баррель, после чего опустятся в диапазон $60-65 за баррель.

Курс доллара США демонстрирует умеренное снижение в паре с евро и японской иеной, стабилен фунту стерлингов.

Участники валютного рынка ждут большей ясности в ситуации с импортными пошлинами. Как сообщалось, объявленные президентом США Дональдом Трампом 10-процентные пошлины для всех стран вступили в силу во вторник. При этом для некоторых стран тарифы вырастут до 15% или выше, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир, не назвав конкретных торговых партнёров. «Прямо сейчас у нас есть пошлины в размере 10%. Для некоторых они поднимутся до 15%, а затем могут вырасти для других», - заявил он в ходе программы на «Fox Business Network» в среду. Также трейдеры ждут публикации большого массива статданных из стран еврозоны в пятницу, в последний рабочий день месяца.

По данным на 9.36 мск евро вырос к доллару на 0,08% и торгуется на уровне $1,1819 по сравнению с $1,1810 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составляет $1,3557 против $1,3559 по итогам торгов в среду.

Курс американской валюты в паре с иеной снизился на 0,25% - до 155,98 иены по сравнению со 156,37 иены на закрытие предыдущей сессии. Иена немного отыгрывает снижение, наблюдавшееся в начале недели и вызванное сообщениями СМИ о том, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити выразила обеспокоенность возможностью дальнейшего повышения ключевой ставки Банком Японии.

Пара доллар/офшорный юань падает на 0,3% и торгуется на уровне 6,8338 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), снижается в ходе торгов на 0,11%, более широкий WSJ Dollar Index теряет 0,12%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,23/83,03 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 93 копейки, средний курс продажи вырос на 115 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 77,98-78,08 рубля за доллар.

Китайский юань растёт в начале торгов на Московской бирже. Рубль дешевеет, отыгрывая новости о планах Минфина РФ ужесточить параметры бюджетного правила. Поддержку котировкам нацвалюты продолжает оказывать спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки экспортёров к налоговым выплатам февраля. В понедельник, 2 марта, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,341 рубля (+5,05 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 22,23 копейки выше уровня действующего официального курса.