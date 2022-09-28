Рубль снижается вслед за ценами на нефть и негативной динамикой на мировых рынках

Сегодня утром цены на нефть падают после уверенного роста днём ранее на беспокойстве из-за предложения. Доллар США снова активно дорожает в среду к другим валютам, что может служить негативным фактором для нефтяного рынка.

Как пишет finmarket.ru, подъём доллара на фоне перспектив ужесточения монетарной политики США приводит к тому, что покупка сырьевых товаров становится менее привлекательной для держателей других валют.

Между тем трейдеры сохраняют беспокойство из-за перспектив предложения, которое связано с приостановкой добычи в Мексиканском заливе из-за приближающегося урагана Иэн. В Национальном центре США по слежению за ураганами ожидают, что «Иэн» доберется до Флориды к середине этой недели.

Из-за приближения урагана «Chevron» объявила о приостановке работы двух добывающих платформ в Мексиканском заливе. Совокупный объём добычи нефти на этих двух платформах составляет около 120 тысяч баррелей в сутки. Британская «BP» также намерена закрыть две платформы в регионе, объёмы добычи на каждой из которых превышает 100 тысяч баррелей в сутки.

Внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание альянса ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики полагают, что альянс может принять решение активно сокращать добычу нефти из-за падения цен. «Участники альянса, вероятно, будут обеспокоены слабостью, которую мы наблюдаем на рынке, и поэтому существует вполне реальная вероятность того, что ОПЕК+ объявит о сокращении поставок, чтобы поддержать рынок, - заявил глава отдела стратегии на сырьевых рынках в «ING» Уоррен Паттерсон. - Однако сокращение должно быть значительно больше, чем объявленное на прошлом заседании снижение на 100 тысяч б/с, чтобы оказать существенное влияние на рынок».

Доллар США и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине вслед за ценами на нефть и негативной динамикой на мировых рынках.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 58,2 - 58,87 рубля. По итогам второй минуты торгов курс составил 58,5475 рубля (+9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал на 25,25 копейки - до 56,4025 рубля. Бивалютная корзина выросла на 16,31 копейки к уровню закрытия 27 сентября, до 57,58 рубля.

Через час торгов евро сократил рост и торгуется вблизи уровней закрытия вчерашней сессии. К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 58,68 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подорожал на 22,25 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке подрос на 2,87 копейки - до 56,1787 рубля.

Курс рубля в начале торгов среды слабо прибавляет к юаню.