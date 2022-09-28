В Мурманской области утверждён порядок оказания мер поддержки семьям мобилизованных северянВ 2022 году из регионального бюджета городу Мурманску выделено более 11,8 млрд рублей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)28.09.22 10:30

Рубль снижается вслед за ценами на нефть и негативной динамикой на мировых рынках

Сегодня утром цены на нефть падают после уверенного роста днём ранее на беспокойстве из-за предложения. Доллар США снова активно дорожает в среду к другим валютам, что может служить негативным фактором для нефтяного рынка.

Как пишет finmarket.ru, подъём доллара на фоне перспектив ужесточения монетарной политики США приводит к тому, что покупка сырьевых товаров становится менее привлекательной для держателей других валют.

Между тем трейдеры сохраняют беспокойство из-за перспектив предложения, которое связано с приостановкой добычи в Мексиканском заливе из-за приближающегося урагана Иэн. В Национальном центре США по слежению за ураганами ожидают, что «Иэн» доберется до Флориды к середине этой недели.

Из-за приближения урагана «Chevron» объявила о приостановке работы двух добывающих платформ в Мексиканском заливе. Совокупный объём добычи нефти на этих двух платформах составляет около 120 тысяч баррелей в сутки. Британская «BP» также намерена закрыть две платформы в регионе, объёмы добычи на каждой из которых превышает 100 тысяч баррелей в сутки.

Внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание альянса ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики полагают, что альянс может принять решение активно сокращать добычу нефти из-за падения цен. «Участники альянса, вероятно, будут обеспокоены слабостью, которую мы наблюдаем на рынке, и поэтому существует вполне реальная вероятность того, что ОПЕК+ объявит о сокращении поставок, чтобы поддержать рынок, - заявил глава отдела стратегии на сырьевых рынках в «ING» Уоррен Паттерсон. - Однако сокращение должно быть значительно больше, чем объявленное на прошлом заседании снижение на 100 тысяч б/с, чтобы оказать существенное влияние на рынок».

Доллар США и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине вслед за ценами на нефть и негативной динамикой на мировых рынках.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 58,2 - 58,87 рубля. По итогам второй минуты торгов курс составил 58,5475 рубля (+9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал на 25,25 копейки - до 56,4025 рубля. Бивалютная корзина выросла на 16,31 копейки к уровню закрытия 27 сентября, до 57,58 рубля.

Через час торгов евро сократил рост и торгуется вблизи уровней закрытия вчерашней сессии. К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 58,68 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подорожал на 22,25 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке подрос на 2,87 копейки - до 56,1787 рубля.

Курс рубля в начале торгов среды слабо прибавляет к юаню.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Топ-10 фактов о жителях Мурманской области, ищущих работу, или Портрет безработного от hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Комментарий к новости:УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Комментарий к новости:Открывается новая история взаимодействия: Президент Беларуси и губернатор Мурманской области ведут переговоры о развитии экономического сотрудничества
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
Комментарий к новости:Горсовет Мурманска лишил депутатского мандата Виктора Хабарова, главного редактора газеты «Вечерний Мурманск»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире16:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:30«Экстремальный фотограф». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)С начала года российские компании из атомной энергетики разместили почти 6000 вакансий-PRO Валюту (16+)Рубль снижается вслед за ценами на нефть и негативной динамикой на мировых рынках-PRO Энергетику (18+)С начала года российские компании из атомной энергетики разместили почти 6000 вакансий-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 28 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 2023 года МРОТ хотят увеличить до 16242 рублей, а прожиточный минимум - до 14375 рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)70% россиян перерабатывают, половина из них не получают доплату: что нужно знать сотруднику про сверхурочные, сколько должны платить трудоголикам?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика