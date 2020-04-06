Рубль снижается вслед за дешевеющей нефтью

Цены на нефть сегодня утром опускаются в пределах 3% в ожидании перенесенной встречи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Участники рынка продолжают следить за новостями вокруг планируемого совещания ОПЕК+ по вопросу возможного сокращения добычи нефти. В конце прошлой недели цены на нефть показывали значительный рост в течение двух торговых сессий подряд на сообщениях о том, что альянс обсудит возможность сокращения добычи нефти совокупно на 10 миллионов баррелей в сутки.

Однако в понедельник цены перешли к снижению после того, как заседание было перенесено с 6 на 9 апреля.

«Всего-то потребовалось отсрочка встречи Саудовской Аравии и России, чтобы остановить ралли», — приводит агентство «Рейтер» мнение старшего стратега «CMC Markets» в Сиднее Майкла МакКарти.

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 76,6648 рубля. По отношению к последней сделке 3 апреля доллар вырос на 17,23 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 19,40 копейки и составил 82,8240 рубля.

Напомним, ЦБ РФ не менял 3 апреля официальные курсы доллара и евро, так как неделя с 30 марта по 3 апреля была объявлена нерабочей. Таким образом, доллар снизился к официальному курсу, установленному 28 марта, на 1,07 рубля, евро - на 2,91 рубля.

С 4 по 30 апреля, кроме суббот и воскресений, официальные курсы иностранных валют по отношению к российскому рублю будут устанавливаться и публиковаться Банком России в штатном режиме как в обычные рабочие дни, сообщил в пятницу ЦБ.