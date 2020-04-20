Рубль снижается вслед за дешевеющей нефтью

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются, в то время как инвесторы продолжают отыгрывать прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) о рекордном падении глобального спроса на неё, при этом американская марка WTI дешевеет более чем на 5% на сведениях о переполнении мощностей для хранения сырья в США, свидетельствуют данные торговых площадок.

Инвесторы продолжают оценивать масштабы падения мирового спроса на сырье из-за коронавируса. По мнению МЭА, спрос на нефть в текущем году упадет на рекордные 9,3 миллиона баррелей в сутки, а показатель по итогам апреля ожидается на 29 миллионов баррелей в день ниже апреля 2019 года.

Главный рыночный стратег-аналитик «CMC Markets» Майкл Мак-Карти, чьё мнение приводит агентство «Рейтер», считает, что падение цен на сырую нефть отражает переполнение основных хранилищ в США в Кушинге и значительное падение спроса.

Такие ожидания остаются даже несмотря на новое решение ОПЕК+ сократить добычу нефти — на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее по апрель 2022 года включительно.

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью.

В 10.5 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра»на торгах составил 74,8956 рубля. По отношению к последней сделке 17 апреля он подорожал на 90,56 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 95,15 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 93 копейки и составил 81,3059 рубля. К официальному курсу евро подскочил на 1,19 рубля.