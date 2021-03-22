Рубль снижается вслед за падающей нефтью и ухудшением ситуации на мировых рынках капитала

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на возобновлении опасений за спрос в Европе на фоне новых карантинных ограничений в странах региона, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость нефти начинает неделю снижением. По итогам прошлой недели её котировки упали на 6%, несмотря на активный рост 19 марта. Обвал цен на сырьё был вызван опасениями рынков за безопасность вакцины от компании «AstraZeneca».

Кроме того, инвесторов беспокоят перспективы новых карантинных ограничений в Европе. Так, премьер-министр Франции Жан Кастекс на прошлой неделе объявил о введении режима самоизоляции в 16 французских департаментах, в том числе в Париже, с 19 марта на четыре недели. В частности, магазины, которые не относятся к списку «первоочередных», будут закрыты.

«Нефть может продолжить колебаться между «красной» и «зелёной» зонами, разрываясь между опасениями за спрос и «несгибаемыми оптимистами». Скорее всего, цены будут колебаться около текущего уровня, по крайней мере, до следующего шага ОПЕК+», — отметила основательница «Vanda Insights» Вандана Хари, чьё мнение приводит агентство «Блумберг».

Сегодня утром доллар США и евро умеренно подросли на Московской бирже, рубль снизился к бивалютной корзине вслед за падающей нефтью и ухудшением ситуации на мировых рынках капитала.