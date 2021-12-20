Рубль снижается вслед за падающей нефтью и ухудшением ситуации на мировых рынках капитала

Мировые цены на нефть в понедельник утром падают на 2% и более на неуверенности в спросе на сырьё из-за продолжающейся истории с очередным штаммом нового коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, общий глобальный риск, связанный с распространением нового штамма коронавируса «омикрон», оценивается как «очень высокий», вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. Это грозит очередными карантинными ограничениями, которые неизбежно скажутся на перспективах глобальной экономики и спроса на сырьё, что негативно для стоимости нефти.

Как пишет 1prime.ru, при этом по состоянию на 17 декабря в Великобритании за сутки были зафиксированы рекордные более чем 93 тысячи новых инфицирований коронавирусом в целом. А Австрия ранее уже ввела особые требование для въезда на свою территорию по этому поводу.

Переживают очередной подъём заболеваемости ковидом и США и ожидают дальнейшего распространения «омикрона», который, как считается, обладает повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. Ранее главный американский инфекционист Энтони Фаучи спрогнозировал подъём заболеваемости с повышенной нагрузкой на американские больницы по мере распространения нового штамма. По его словам, США ждут сложные недели.

«Нынешний рост случаев заражения вирусом, вероятно, может привести к тому, что некоторые американцы отменят свои планы на праздники», — считают аналитики «Oanda», которых цитирует газета «Wall Street Journal».

Доллар и евро умеренно подросли на Московской бирже в понедельник утром, рубль снизился к бивалютной корзине вслед за падающей нефтью и ухудшением ситуации на мировых рынках капитала.