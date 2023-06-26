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Мурманская область. Арктика (16+)26.06.23 10:30

Рубль снизился к основным мировым валютам на фоне возросших внутриполитических рисков

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник после снижения по итогам прошлой недели.

Как пишет www.finmarket.ru, ситуация в России вызвала непродолжительный скачок котировок на 1,3% из-за обеспокоенности инвесторов относительно того, может ли это негативно повлиять на мировые поставки. Однако затем темпы роста стали более умеренными, сообщает «CNN».

Доллар США заметно подрос на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль снизился к основным мировым валютам на фоне возросших внутриполитических рисков.

По итогам первых четырёх минут торгов курс доллара США составил 86,63 рубля (+1,93 рубля к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 2,55 рубля выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 86,3766 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подорожал на 1,68 рубля. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 1,84 рубля и составил 94,181 рубля.

К официальному курсу американская валюта подскочила на 2,3 рубля, евро - на 2,69 рубля.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США снижается относительно основных мировых валют. Инвесторы оценивают вероятность ухудшения ситуации в мировой экономике после повышения процентных ставок центральными банками сразу нескольких стран на прошлой неделе, отмечает «Trading Economics». Кроме того, негативное влияние на стоимость американской валюты оказали опубликованные в пятницу статданные.

 

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