Рубль собирается отыгрывать свои потери

Мировые цены на нефть во вторник утром восстанавливаются после снижения на 1% днём ранее, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, в понедельник нефть снизилась в цене примерно на 1%, чему способствовал прогноз Минэнерго США. Согласно прогнозу, добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США в декабре вырастет на 85 тысяч баррелей в день, или на 1% по сравнению с ноябрем — до 8,316 миллиона баррелей.

Кроме того, инвесторы оценивали новые ограничения из-за COVID-19 в Европе. «Европа вводит новые ограничения из-за пандемии, и усиливается давление на президента США Байдена, чтобы он использовал резервы США для сдерживания роста цен на бензин», — прокомментировали газете «Wall Street Journal» аналитики «ANZ».

В начале сегодняшних торгов на Московской бирже доллар незначительно дешевеет, евро незначительно укрепляется, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов.

Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, как и сырьевые контракты.

Российский рынок может открыть торги незначительным ростом, а рубль продолжить отыгрывать свои незаслуженные потери предыдущей недели.