Рубль сохраняет восходящий тренд на позитивных заявлениях представителей власти РФ и оптимистичных прогнозах бизнеса.

Цены на нефть поднимаются во вторник, трейдеры ждут новых сигналов относительно спроса и предложения на рынке. Их внимание направлено на ежемесячные отчёты ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку, которые будут опубликованы во вторник и среду соответственно.

Как пишет www.finmarket.ru, в ходе торгов в понедельник цена Brent поднималась до отметки $91,45 за баррель, WTI - до $88,15 за баррель. Оба контракта торгуются на максимумах с ноября на фоне опасений дефицита предложения нефти после продления Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи до конца текущего года. Тем не менее по итогам сессии как Brent, так и WTI немного подешевели.

«Импульс к росту нефтяного рынка на данный момент исчерпан, - отмечает основатель «Vanda Insights» в Сингапуре Вандана Хари. - Рынку нужны новые сигналы, чтобы выбрать дальнейшее направление. Цены, возможно, будут колебаться около $90 за баррель какое-то время».

По данным Московской биржи доллар США начал торги незначительным ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 95,24 рубля (+15,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,27 рубля ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар перешёл к снижению, евро также падает.

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К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 95,0825 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар упал на 1,13 рубля. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 1,85 рубля и составил 100,6525 рубля.

К официальному курсу американская валюта рухнула на 2,55 рубля, евро - на 2,88 рубля.

Стоимость доллара к другим мировым валютам во вторник утром незначительно растёт, рынки ожидают выхода статистики из еврозоны, а в среду будут опубликованы данные по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.