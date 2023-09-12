В квартиры мурманчан скоро придёт тепло«Заполярный калейдоскоп» - туристский маршрут из Мурманской области получил звание национального
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)12.09.23 10:30

Рубль сохраняет восходящий тренд на позитивных заявлениях представителей власти РФ и оптимистичных прогнозах бизнеса

Цены на нефть поднимаются во вторник, трейдеры ждут новых сигналов относительно спроса и предложения на рынке. Их внимание направлено на ежемесячные отчёты ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку, которые будут опубликованы во вторник и среду соответственно.

Как пишет www.finmarket.ru, в ходе торгов в понедельник цена Brent поднималась до отметки $91,45 за баррель, WTI - до $88,15 за баррель. Оба контракта торгуются на максимумах с ноября на фоне опасений дефицита предложения нефти после продления Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи до конца текущего года. Тем не менее по итогам сессии как Brent, так и WTI немного подешевели.

«Импульс к росту нефтяного рынка на данный момент исчерпан, - отмечает основатель «Vanda Insights» в Сингапуре Вандана Хари. - Рынку нужны новые сигналы, чтобы выбрать дальнейшее направление. Цены, возможно, будут колебаться около $90 за баррель какое-то время».

По данным Московской биржи доллар США начал торги незначительным ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 95,24 рубля (+15,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,27 рубля ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар перешёл к снижению, евро также падает.

Рубль сохраняет восходящий тренд на позитивных заявлениях представителей власти РФ и оптимистичных прогнозах бизнеса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 95,0825 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар упал на 1,13 рубля. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 1,85 рубля и составил 100,6525 рубля.

К официальному курсу американская валюта рухнула на 2,55 рубля, евро - на 2,88 рубля.

Стоимость доллара к другим мировым валютам во вторник утром незначительно растёт, рынки ожидают выхода статистики из еврозоны, а в среду будут опубликованы данные по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит с молодёжным рынком труда Мурманской области – обзор по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте!как то расплывчато везде пишется,г.Санкт-Петербург 9-12 сентября,а можно ,как то поконкретнее,что бы пройти хоть немного,где и когда???Благодарю! *** Вот ссылка на подробную информацию
Комментарий к новости:Крестный ход к 600-летию явления Годеновского креста пройдёт в 27 городах России и Беларуси: в начале сентября он пройдёт в Мурманске и Мончегорске
Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: свято место, или Кандидат с сектантским душком
Анастасия
31.08.23 22:46
Добрый вечер! Отправила супругу посылку на сво 12.08.23, отслеживала по трек номеру 18.08.23 в 15:45 прошла сортировку на московском казанском вокзале писали была передана мо далее отслеживаться перес
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Как изменился порядок трудоустройства водителей такси и общественного транспорта - юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире16:00«Любимые актеры 2.0». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области мобилизованным арендаторам окажут дополнительные меры имущественной поддержки-PRO Валюту (16+)Рубль сохраняет восходящий тренд на позитивных заявлениях представителей власти РФ и оптимистичных прогнозах бизнеса-PRO Энергетику (18+)Мурманские котельные готовы к работе в предстоящем отопительном сезоне-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика