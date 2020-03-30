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Мурманская область. Арктика (16+)30.03.20 10:30

Рубль «споткнулся» о цены на «чёрное золото»

Сегодня с утра ожидаемо падает нефть. Предложение явно превышает спрос со стороны экономики, которая стагнирует из-за мировой эпидемии коронавируса. Похоже, что под завязку заполнены и хранилища крупнейших регионов.

Кроме того, котировки нефти отрабатывают фигуру «треугольник», пробитие которого наблюдалось в пятницу и теперь целью снижения является район 20 долларов за баррель. Пока же «бочка» нефти стоит около 23,5 доллара.

Негативной будет и первая реакций инвесторов на беспрецедентные меры карантина, введенные в Москве и области для предупреждения распространения эпидемии.

Так что поводов для роста российского рынка акций не видно, открытие индекса Мосбиржи ожидается в отрицательной области.

На фоне падения нефти ожидается уход пары доллар-рубль выше отметки 80. Падению рубля кроме нефти будет способствовать и возобновление распродаж ОФЗ.

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль падает к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 80,3084 рубля. По отношению к последней сделке 27 марта доллар вырос на 1,49 рубля. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 2,58 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 1,11 рубля и составил 88,8427 рубля. К официальному курсу евро взлетел на 3,10 рубля.

 

 

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