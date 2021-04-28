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Мурманская область. Арктика (16+)28.04.21 10:30

Рубль стабилен к доллару и немного укрепляется к евро

Мировые цены на нефть почти не меняются в среду утром, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают рекомендации по сделке ОПЕК+ и данные Американского института нефти (API) о недельных запасах сырья в США.

Стоимость июньских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,02% — до 62,95 доллара за баррель.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания вчера рекомендовал альянсу сохранить на май-июль текущие условия сделки об ограничении добычи. Они предполагают постепенное уменьшение объёма сокращений по мере восстановления спроса.

Рынки восприняли это решение как позитивный сигнал по спросу. «Это отражает вероятность более устойчивого роста спроса с мая», — цитирует газета «Wall Street Journal» аналитика «Platts Analytics» Пола Шелдона.

Вместе с этим сохраняются риски, связанные с коронавирусом, особенно в Индии и Японии, которые являются одними из крупнейших импортеров нефти. В Индии суточный прирост заражений превышает 300 тысяч, а в Японии в апреле был ужесточён карантин.

Ограничивают рост нефтяных цен и данные Американского института нефти (API) по коммерческим запасам в США за неделю по 23 апреля. Согласно подсчётам института, запасы в стране выросли сразу на 4,3 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидают, что Минэнерго США сообщит об увеличении запасов только на 0,7 миллиона баррелей.

Изменения доллара США и евро в начале торгов на Московской бирже были незначительными, рубль незначительно менялся к бивалютной корзине на фоне отсутствия чётких сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, в ожидании объявления итогов двухдневного заседания ФРС США.

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