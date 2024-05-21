Мурманская область. Арктика (16+)21.05.24 10:30
Рубль стабилен на фоне неоднозначных сигналов
По данным Московской биржи, доллар США начал торги незначительным снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,68 рубля (-7 копеек к уровню предыдущего закрытия).
Через час торгов доллар продолжает торговаться вблизи закрытия вчерашней сессии, евро также слабо меняется.
Рубль стабилен на фоне неоднозначных сигналов.
К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,7672 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подрос на 1,72 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 1,50 копейки и составил 98,64 рубля.
К официальному курсу американская валюта выросла на 11,35 копейки, евро - на 5,58 копейки.
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