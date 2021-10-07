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Мурманская область. Арктика (16+)07.10.21 10:30

Рубль стабилен на фоне неоднозначных внешних сигналов

Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются вслед за ценами на газ после комментариев России и США, свидетельствуют данные торгов. На рынке нефти сегодня утром наблюдается отрицательная динамика, чему, в частности, способствовало снижение цен на газ.

Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм ранее заявила, что США могут высвободить сырую нефть из стратегических резервов правительства, чтобы избежать роста цен на бензин. Кроме того, по данным СМИ, заявление в среду президента России Владимира Путина о готовности РФ к работе по стабилизации мирового энергорынка способствовало снижению цен на газ.

Как пишет 1prime.ru, давление на цены на «чёрное золото» также оказала статистика по коммерческим запасам нефти в США за неделю, которые увеличились на 2,3 миллиона баррелей, или на 0,6%, — до 420,9 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 0,4 миллиона баррелей.

В самом начале торгов на Московской бирже изменения доллара США и евро были незначительными, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов.

В ходе торгов в четверг доллар США стабилен относительно евро и слабо укрепляется к иене. Курс евро стабилен к доллару в четверг утром перед публикацией статистики из Германии, свидетельствуют данные торгов.

 

 

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