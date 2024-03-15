Цены на нефть эталонных марок утром в пятницу корректируются вниз после подъёма до максимальных отметок с начала ноября по итогам предыдущих торгов.

Как пишет finmarket.ru, Международное энергетическое агентство в четверг повысило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 200 тысяч баррелей в сутки - до 103,2 млн б/с. В том числе оценка потребления нефти в первом квартале была улучшена на 400 тысяч б/с - до 102 млн б/с, прогноз на второй и третий кварталы увеличен на 200 тысяч б/с, до 103 и 104 млн б/с соответственно.

С начала недели нефть подорожала примерно на 4% благодаря признакам высокого спроса в США и «бычьим» прогнозам аналитиков относительно объёмов потребления топлива в этом году, пишет «Trading Economics».

По данным Московской биржи, доллар начал торги слабым снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,655 рубля (-6,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар замедлил снижение и торгуется вблизи закрытия предыдущей сессии, евро также слабо меняется.

Рубль стабилен на фоне ожидания ключевых событий ближайших дней.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,7160 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар снизался на 0,40 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 2,29 копейки и составил 99,8229 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 8,01 копейки, евро подешевел на 43,96 копейки.