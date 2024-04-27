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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.24 10:30

Рубль стабилен на фоне сниженной активности инвесторов

Цены на нефть эталонных марок завершили в плюсе пятницу и неделю в целом.

Как сообщает finmarket.ru, за минувшую неделю цена Brent увеличилась на 2,5%, WTI - на 2%.

«На нефтяных рынках, безусловно, всё ещё присутствуют геополитические опасения, поскольку цены на нефть марки WTI превышают $80», - полагает соредактор «Sevens Report Research» Тайлер Ричи. По его словам, если бы не ситуация на Ближнем Востоке, то, скорее всего, они находились бы «в лучшем случае» в диапазоне от $70 до $75 за баррель, поскольку спрос на бензин в последние недели падал, а ОПЕК+ уже какое-то время не вносит изменений в свою политику добычи.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги вблизи закрытия вчерашней сессии. По итогам второй минуты торгов курс доллара США составил 91,7275 рубля (+0,75 копейки к уровню предыдущего закрытия).

Через час торгов доллар перешёл к слабому снижению, евро незначительно растёт.

Рубль стабилен на фоне сниженной активности инвесторов.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,5861 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар уменьшился на 13,39 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 21,03 копейки и составил 98,3778 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 42,73 копейки, евро - на 44,09 копейки.

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