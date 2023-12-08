Цены на нефть повышаются в пятницу, но завершают неделю в минусе на опасениях снижения спроса.

Как Brent, так и WTI подешевели в четверг по итогам шестой сессии подряд - это самый длительный период непрерывного снижения котировок с февраля, отмечает «Market Watch». Цены находятся на минимумах с июня.

Фьючерсы завершают в минусе седьмую неделю подряд, с начала недели они потеряли порядка 5%.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги в пятницу заметным ростом торгов, рубль стабилен под влиянием противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,1675 рубля (+6,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 39,79 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар повысил темпы роста, курс евро также повышался.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,371 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подорожал на 27,1 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 25,5 копейки и составил 99,6925 рубля.

К официальному курсу американская валюта снизилась на 19,44 копейки, евро - на 12,06 копейки.