Цены на нефть эталонных марок растут сегодня утром после снижения накануне, трейдеры оценивают рыночные прогнозы и данные о запасах в США.

Как сообщает finmarket.ru, ОПЕК накануне сохранила прогноз повышения спроса на нефть в этом и следующем годах на уровне 2,2 млн б/с и 1,8 млн б/с соответственно. Оценка спроса в 2023 году была повышена на 50 тысяч б/с - до 102,21 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.

Ожидается также, что в 2024 году потребление нефти в мире увеличится на 2,25 млн б/с и составит 104,46 млн б/с (совпадает с февральским прогнозом). В 2025 году глобальный спрос на нефть вырастет на 1,85 млн б/с и достигнет 106,3 млн б/с.

Кроме того, опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали снижение резервов на неделе, завершившейся 8 марта, на 5,521 млн баррелей. Минэнерго США обнародует официальную статистику в 17.30 мск среды.

Накануне министерство резко повысило прогноз цены на нефть Brent и на 2024-й, и на 2025 годы из-за продления странами ОПЕК+ ограничений по добыче. Как следует из нового отчёта управления энергетической информации (EIA) ведомства, в 2024 году прогноз цены Brent увеличен с $82,42/барр. до $87/барр., в 2025 году - с $79,48/барр. до $84,8/барр.

По данным Московской биржи, доллар начал торги незначительными изменениями. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,8 рубля (+2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар перешел к слабому снижению, евро незначительно растёт.

Рубль стабилен под влиянием разнонаправленных факторов.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,7283 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар снизился на 5,17 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 8,69 копейки и составил 100,2944 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 84,65 копейки, евро - на 84,83 копейки.