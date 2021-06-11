Рубль стабилен против доллара и снижается к евро

Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах в пятницу, но могут продемонстрировать рост по итогам третьей недели подряд.

«На нефтяные цены в основном влияет оптимизм по поводу спроса в Западном полушарии, поскольку США почти полностью возобновили экономическую активность, а Европа постепенно возобновляет её», - сказала глава «Vanda Insights» Вандана Хари, которую цитирует «S&P Global Platts».

На европейском рынке авиационного топлива наблюдаются признаки восстановления на фоне роста авиаперевозок в регионе на 17% за две минувшие недели, отмечают аналитики ANZ со ссылкой на данные Европейской организации по обеспечению безопасности воздушной навигации Eurocontrol.

Помимо этого, ОПЕК в четверг повысил оценку потребления нефти в текущем году до 96,58 млн б/с (предыдущая оценка - 96,46 млн б/с).

«ОПЕК дал позитивный прогноз спроса во втором полугодии. Организация ожидает скачка спроса на 5 млн б/с по мере выхода мира из пандемии», - отмечают аналитики ANZ.

В то же время, давление на рынок оказывают новости о снятии санкций США против нескольких иранских чиновников и энергетических компаний. Как сообщает «The Wall Street Journal», некоторые источники, осведомленные о ходе переговоров по иранской ядерной программе, сказали, что администрация американского президента Джо Байдена пытается стимулировать переговоры.

Рубль утром в пятницу стабилен против доллара и снижается к евро, следует из данных Московской биржи. А курс доллара торгуется разнонаправленно к основным мировым валютам, инвесторы оценивают статданные по инфляции в США, а также результаты заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.