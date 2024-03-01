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Мурманская область. Арктика (16+)01.03.24 10:30

Рубль стабилен в ожидании новых сигналов к движению

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются утром в пятницу после небольшого снижения накануне, которое не помешало котировкам завершить в плюсе второй месяц подряд.

«В любом случае, цены остаются в довольно широком диапазоне, и для смещения баланса сил в сторону «быков» или «медведей» потребуется фундаментальный стимул, - сообщает finmarket.ru, ссылаясь на интервью в «MarketWatch». - Это может быть расширение сокращений поставок со стороны ОПЕК+, усиление геополитической напряженности или приятный сюрприз со стороны экономики Китая».

По данным Московской биржи, доллар начал торги незначительными изменениями. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,21 рубля (+5 копеек к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает незначительно меняться, евро также торгуется вблизи закрытия вчерашней сессии.

Рубль стабилен в ожидании новых сигналов к движению.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,1983 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подорожал на 4,83 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 5,95 копейки и составил 98,6695 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 35,60 копейки, евро - на 12,48 копейки.

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