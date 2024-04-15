Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются утром в понедельник, инвесторы следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке. Главным событием минувших выходных для нефтяного рынка стала масштабная атака Ирана на Израиль с применением ракет и беспилотников. Большинство из них были перехвачены силами ПВО, однако власти Ирана назвали операцию успешной.

Как пишет finmarket.ru, руководство Израиля не стало принимать немедленных ответных мер, что несколько успокоило рынки. Тем временем израильские военные представили правительству «широкий спектр вариантов» ответа на атаку Ирана, которые будут обсуждаться в ближайшие дни, сообщает телеканал «ABC News» со ссылкой на представителя армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питера Лернера.

Тем временем движение ХАМАС отклонило предложение о перемирии в Газе, выдвинутое на прошлой неделе в ходе переговоров в Каире, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля и разведывательного управления «Моссад». Предложение предусматривало прекращение боев в анклаве на три месяца и обмен 5 тысяч палестинских заключенных на заложников, остающихся у группировки ХАМАС.

«Слабая реакция рынка, скорее всего, отражает очень сложное настроение участников на данном этапе, - отметила аналитик «IG Markets» Хиби Чен. - Участники рынка не оставили надежд на то, что события минувших выходных были всего лишь разовым инцидентом».

По данным Московской биржи, доллар начал торги снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,3425 рубля (-8,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар перешёл к символическому росту, евро снижается.

Рубль стабилен в ожидании новых сигналов к движению.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 93,4469 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подрос на 1,63 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился на 12,51 копейки и составил 99,4848 рубля.

К официальному курсу американская валюта почти не изменилась (-0,44 копейки), евро снизился на 24,16 копейки.