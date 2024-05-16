Цены на нефть поднимаются утром в четверг после умеренного подъёма по итогам сессии накануне.

Как пишет finmarket.ru, накануне стало известно, что потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле увеличились на 3,4% относительно того же месяца прошлого года, на уровне прогнозов рынка и слабее, чем в марте (3,5%). Относительно предыдущего месяца индекс увеличился на 0,3%, тогда как эксперты ожидали роста на 0,4%.

Сигналы ослабления инфляции в Штатах позволяют рассчитывать на то, что Федеральная резервная система (ФРС) приступит к смягчению денежно-кредитной политики позднее в этом году.

«Умеренное смягчение денежно-кредитной политики поможет спросу на топливо по мере того, как в Северном полушарии наступает пиковый летний сезон», - отметил старший инвестиционный стратег «U.S. Bank Wealth Management» Роб Хоуорт.

Тем временем запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 2,51 млн баррелей, сообщило накануне минэнерго страны. Эксперты, опрошенные «Bloomberg», ожидали снижения резервов нефти на 600 тысяч баррелей, респонденты «Trading Economics» - на 1,35 млн баррелей. Товарные запасы бензина понизились на 235 тысяч баррелей, дистиллятов - на 45 тысяч баррелей.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги на уровне вчерашнего закрытия. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,08 рубля (без изменений к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 17,73 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар перешел к слабому снижению, евро незначительно дорожает.

Рубль стабилен в ожидании новых сигналов, способных сдвинуть текущее равновесие.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,0152 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар снизился на 6,48 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 18,33 копейки и составил 99,0283 рубля.

К официальному курсу американская валюта снизилась на 24,21 копейки, евро вырос на 20,15 копейки.