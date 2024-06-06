Рубль стабилен в преддверии заседания ЦБ России и в ожидании сигналов с ПМЭФ

Цены на нефть продолжают расти в четверг после уверенного подъёма по итогам предыдущей сессии.

Как пишет finmarket.ru, 4 июня нефтяной рынок завершил в минусе пятую сессию подряд, и подъём цен в среду можно считать «отскоком с перепроданной территории», говорит аналитик «City Index» и «FOREX.com» Фавад Разакзада. «Пока неизвестно, продлится ли рост рынка, учитывая сохраняющиеся опасения в отношении перспектив спроса, решение ОПЕК+ о постепенном сворачивании дополнительных ограничений на добычу, а также увеличение предложения нефти со стороны стран, не входящих в альянс», - приводит слова эксперта «Market Watch».

«Вполне возможно, однако, что все эти факторы уже учтены в ценах. В этом случае, рынок может найти поддержку, поскольку в данный момент мы находимся в середине автомобильного сезона в США, когда спрос обычно увеличивается», - отмечает Разакзада.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 3,2 млн баррелей.

По данным Московской биржи, доллар США слабо менялся в начале торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,74 рубля (-2,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжил незначительно снижаться, евро слабо повышается.

Рубль стабилен в преддверии заседания ЦБ России и в ожидании сигналов с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 88,7267 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар снизился на 4,08 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 5,43 копейки и составил 96,5718 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 1,69 копейки, евро подорожал на 12,75 копейки.