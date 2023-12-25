Рубль стабилен в условиях низкой активности инвесторов из-за рождественских выходных на биржах

По данным Московской биржи, доллар чуть подрастал на старте торгов в понедельник, рубль стабилен в условиях низкой активности инвесторов из-за рождественских выходных на заметном количестве бирж.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,12 рубля (+12 копеек к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 18,11 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,0687 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подрос на 6,87 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился на 40,11 копейки и составил 101,3264 рубля.

Тем временем к официальному курсу американская валюта выросла на 12,98 копейки, евро - на 4,01 копейки.

Курс доллара США слабо меняется в парах с евро, фунтом стерлингов и иеной утром в понедельник. Торги на большинстве ведущих мировых рынков проводиться не будут в связи с рождественскими праздниками.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,17/94,1 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний курс покупки вырос на 80 копеек, средний курс продажи упал на 38 копеек.