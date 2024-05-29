Цены на нефть растут утром в среду на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Как пишет finmarket.ru, в результате недавнего израильского авиаудара по городу Рафах в секторе Газа погибли десятки людей, напоминает «Trading Economics» со ссылкой на заявления палестинских официальных лиц. Кроме того, ещё одно судно было атаковано в Красном море.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывают ожидания роста потребления топлива в США в связи с началом летнего автомобильного сезона.

По данным Московской биржи, доллар начал торги слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,6325 рубля (+5,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 19,5 копейки выше действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжает слабо расти, евро дешевеет.

Рубль стабилен в условиях отсутствия мощных драйверов.

К 7.53 мск курс доллара США к российскому рублю составил 88,65 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар прибавил 7,50 копейки. Курс евро понизился на 25,75 копейки и составил 96,18 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 21,25 копейки, евро снизился на 5,83 копейки.