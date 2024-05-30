Нефть слабо дешевеет в четверг перед публикацией еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Как пишет finmarket.ru, оценки Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали максимальное с конца декабря снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе - на 6,49 млн баррелей. Официальные данные о резервах энергоносителей будут обнародованы в четверг в 18.00 мск.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут встречи представителей стран ОПЕК+, которая состоится в ближайшие выходные. В целом ожидается, что альянс продлит действующие ограничения на добычу нефти.

«Трейдеры проявляются некоторую осторожность, фокусируясь на сигналах ослабления спроса перед началом летнего сезона, - отмечают аналитики «SI Securities Corp». - Нельзя полностью исключать сюрприза от ОПЕК+, который может спровоцировать немедленный подъём цен на нефть».

По данным Московской биржи, доллар начал торги слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,57 рубля (+5,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает слабо повышаться, евро дешевеет.

Рубль стабилен в условиях отсутствия ярких сигналов к движению на фоне завершения налоговых выплат мая.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 89,5630 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подрос на 5,05 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 14,95 копейки и составил 96,7755 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 30,41 копейки, евро снизился на 11,55 копейки.