Цены на нефть растут утром в понедельник. Как пишет finmarket.ru, давление на котировки оказывали опасения того, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет удерживать высокие процентные ставки дольше, чем ожидалось, что в случае резкого охлаждения экономики будет угрозой для спроса.

На этой неделе станет известно последнее значение индекса PCE - предпочтительного для американского ЦБ индикатора инфляции. Эти данные могут повлиять на его дальнейшую политику.

Кроме того, рынок с нетерпением ждёт встречу ОПЕК+, на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие мер по снижению добычи до конца года.

По данным Московской биржи, доллар начал торги слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,5875 рубля (+6,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 11,51 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар сократил рост, евро дешевеет.

Рубль стабилен в условиях отсутствия ярких стимулов к движению.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 89,5470 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар прибавил 2,20 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 9,70 копейки и составил 97,2030 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 15,56 копейки, евро вырос на 10,76 копейки.