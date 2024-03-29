Цены на нефть Brent и WTI завершили март и первый квартал 2024 года уверенным ростом.

Как отмечает finmarket.ru, торги обеими марками в пятницу не проводятся, так как биржи закрыты в связи со Страстной пятницей.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги умеренным ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,595 рубля (+9,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 33,22 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжает слабо расти, евро дешевеет.

Рубль стабилен в условиях влияния разнонаправленных факторов.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,6049 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар увеличился на 10,49 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 15,43 копейки и составил 99,8342 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 34,21 копейки, евро - на 12,85 копейки.