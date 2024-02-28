Цены на нефть опускаются в среду на данных Американского института нефти (API), показавших уверенный рост запасов сырья в США на прошлой неделе. По оценкам API, резервы нефти в Штатах увеличились четвертую неделю подряд - на 8,428 млн баррелей.

Официальные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США будут опубликованы в среду в 18.30 мск.

Как пишет finmarket.ru, трейдеры продолжают оценивать сигналы спроса и предложения на рынке, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден выразил надежду на то, что Израиль и ХАМАС, которые ведут переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, смогут достичь соглашения к 4 марта. Однако МИД Катара сообщил во вторник, что стороны пока не договорились ни по одному из основных вопросов.

Наблюдатели тем временем отмечают нехватку предложения на нефтяном рынке в настоящее время. «Это связано с более высоким, чем ожидалось, спросом в Китае и Индии, а также задержкой в транспортировке сырья через Красное море из-за атак йеменских хуситов на суда», - отмечает аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн, слова которого приводит «Market Watch».

По данным Московской биржи, доллар начал торги на умеренным ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,24 рубля (+18,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает незначительно дорожать, евро слабо снижается.

Рубль стабилен в условиях воздействия разнонаправленных факторов.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,2256 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подорожал на 17,31 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 3,53 копейки и составил 99,9647 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 18,29 копейки, евро снижается на 4,33 копейки.