Рубль теряет позиции в качестве средства для хранения сбережений. Доллару доверяют всё больше россиян

Хранить накопления в отечественной валюте считает допустимым минимальное с 2014 года количество россиян. Доллар и евро наращивают позиции в качестве средства для накоплений. Такие выводы получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

В том, что сегодня стоит хранить сбережения или их часть в долларах, убеждены 46% россиян, в евро — 44%, в рублях — 41%.

Чем старше респонденты, тем больше они доверяют рублю и меньше доллару. Мужчины и женщины в равной мере доверяют отечественной и американской валюте, а вот евро в качестве средства для хранения накоплений женщины называли реже. Сторонников европейской и американской валюты больше всего среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей в месяц.

В качестве лучшей валюты для хранения сбережений рубль и доллар россияне называли одинаково часто: по 23%, у евро в 1,5 раза меньше сторонников (14%). Среди респондентов до 34 лет больше всего тех, кто уверен в лидирующих позициях доллара (30%), среди россиян старше 45 лет больше сторонников рубля (25%). Респонденты с заработком от 80 тысяч рублей в месяц чаще граждан с более низким доходом считают лучшей валютой для сбережений доллар (26%) и евро (19%).

Позиции рубля с 2014 года были довольно устойчивы: хранить часть накоплений в отечественной валюте считало допустимым большинство россиян, однако в прошлом году такую точку зрения поддержал лишь каждый второй (48%), а в этом — лишь 41%. В качестве лучшей валюты для накоплений рубль сегодня выбрало минимальное с 2007 года число опрошенных. А вот хранить деньги в долларах и евро сегодня считает целесообразным наибольшее количество россиян (46 и 44% соответственно). Американскую валюту считают лучшим средством для сбережений больше россиян, чем когда-либо.