Региональная денежная выплата на льготное зубопротезирование увеличенаНа период крещенских купаний в Мурманске вводятся ограничения движения транспорта по проспекту Героев-североморцев
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)19.01.22 10:15

Рубль теряет позиции в качестве средства для хранения сбережений. Доллару доверяют всё больше россиян

Хранить накопления в отечественной валюте считает допустимым минимальное с 2014 года количество россиян. Доллар и евро наращивают позиции в качестве средства для накоплений. Такие выводы получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

В том, что сегодня стоит хранить сбережения или их часть в долларах, убеждены 46% россиян, в евро — 44%, в рублях — 41%.

Чем старше респонденты, тем больше они доверяют рублю и меньше доллару. Мужчины и женщины в равной мере доверяют отечественной и американской валюте, а вот евро в качестве средства для хранения накоплений женщины называли реже. Сторонников европейской и американской валюты больше всего среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей в месяц.

В качестве лучшей валюты для хранения сбережений рубль и доллар россияне называли одинаково часто: по 23%, у евро в 1,5 раза меньше сторонников (14%). Среди респондентов до 34 лет больше всего тех, кто уверен в лидирующих позициях доллара (30%), среди россиян старше 45 лет больше сторонников рубля (25%). Респонденты с заработком от 80 тысяч рублей в месяц чаще граждан с более низким доходом считают лучшей валютой для сбережений доллар (26%) и евро (19%).

Позиции рубля с 2014 года были довольно устойчивы: хранить часть накоплений в отечественной валюте считало допустимым большинство россиян, однако в прошлом году такую точку зрения поддержал лишь каждый второй (48%), а в этом — лишь 41%. В качестве лучшей валюты для накоплений рубль сегодня выбрало минимальное с 2007 года число опрошенных. А вот хранить деньги в долларах и евро сегодня считает целесообразным наибольшее количество россиян (46 и 44% соответственно). Американскую валюту считают лучшим средством для сбережений больше россиян, чем когда-либо.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Анфиса Сергеевна
11.01.22 19:55
Странная тягомотина. Уже Путин сколько раз говорил про повышение пенсий, а вопрос всё остаётся актуальным. Нет веры правительству.
Комментарий к новости:Вопрос индексации пенсий по реальной инфляции сохраняет свою актуальность - Дмитрий Песков
Бронзин
08.01.22 18:14
Этот человек (Назарбаев) не оправдал не только свое имя - «луч султана», «свет для народа» в широком смысле этого имени, но предав идеалы СССР, Советской власти, «сеял» в казахстанском обществе мракоб
Комментарий к новости:10 января объявлено в Казахстане днём общенационального траура в связи с жертвами в результате беспорядков
Mr
03.01.22 20:23
А что, "Кузю" планируют вернуть в строй?! Вы хорошо подумали?!
Комментарий к новости:Палубные лётчики-истребители Северного флота пройдут подготовку в Крыму
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире15:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:30«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Региональная денежная выплата на льготное зубопротезирование увеличена-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 54 копейки, евро – на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)С 1 января 2023 года тарифы на передачу электроэнергии в регионах будут устанавливаться на пять лет-PRO ЖКХ (18+)Правительство области выделило 2,5 млрд рублей на обеспечение жителей Ленинского округа Мурманска качественной горячей водой-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Сейчас важно понять алгоритм действий по строительству частного дома и возможность получения поддержки
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика