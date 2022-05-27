Мировые цены на нефть в пятницу утром начали немного снижаться в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, сегодня утром стоимость нефти снижается в рамках коррекции после двухдневного роста. За два предыдущих дня нефть марки Brent подорожала на 3,27%, а марки WTI — на 3,89%.

Удорожание «чёрного золота» происходило в сопровождении выхода статистики о снижении его коммерческих запасов в США, за неделю по 20 мая снизились на 1 миллион баррелей, или на 0,2%, до 419,8 миллиона баррелей, хотя при этом эксперты ожидали снижения лишь на 0,7 миллиона баррелей.

Кроме того, рост цен был обусловлен опасениями по поводу дефицита нефти в ожидании сокращения закупок российского сырья некоторыми странами и предприятиями притом, что запрет ЕС на российскую нефть пока не вступил в силу.

А в это время доллар США дешевеет относительно евро, иены и фунта стерлингов на торгах в пятницу. Инвесторы пересматривают прогнозы в отношении перспектив повышения процентных ставок в США в связи со слабыми статданными по американской экономике, отмечает «Dow Jones».

Рубль теряет в стоимости, курс евро на открытии торгов пятницы подскочил выше 71 рублей впервые с 11 мая, курс доллара — выше 66 рубля впервые с 12 мая, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс евро расчетами «завтра» на 10.19 мск растёт на 2,65 рубля, до 70,65 рубля, а минутами ранее и уже поднимался до 71,15 рубля. Курс доллара в то же время прибавляет 1,33 рубля, достигая 66,59 рубля, следует из данных Московской биржи.