Рубль торгуется в ощутимом минусе

Цены на нефть эталонных марок вчера незначительно выросли и завершили в плюсе третью неделю подряд. В пятницу биржи США и большинства стран Европы закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Как пишет finmarket.ru, по итогам короткой недели Brent подорожала на 6,6%, WTI - почти на 6,7% вслед за решением ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи.

Похоже, что WTI всё никак не покинет район $80 за баррель, «даже несмотря на то, что, как говорят новости, экономика США быстро ослабевает», отмечает старший рыночный аналитик «OANDA» Эдвард Мойя.

Поддержку нефтяному рынку на этой неделе также оказали данные о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,74 млн баррелей, бензина - на 4,12 млн баррелей, дистиллятов - на 3,63 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное сокращение резервов во всех трех категориях.

По данным Московской биржи, доллар США в самом начале торгов рос незначительно. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,42 рубля (+4,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 75,12 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар усилил рост, евро также дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 82,0472 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар вырос на 67,22 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 75,35 копейки и составил 89,9035 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 1,38 рубля, евро - на 1,77 рубля.

Курс юаня на утренней торговой валютной сессии поднялся выше 12 рублей — максимума почти за год, а курс евро на Мосбирже поднялся до 90 рублей впервые с апреля 2022 года.