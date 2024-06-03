Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются утром в понедельник.

Иинвесторы оценивают итоги прошедшей в выходные встречи ОПЕК+. Как и год назад, ОПЕК+ продлила действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год.

Как сообщает finmarket.ru, восемь стран во главе с Россией и Саудовской Аравией добровольно сокращают добычу нефти дополнительно к своим квотам и продлят свои сокращения в 1,7 млн баррелей в сутки, начатые с мая 2023 года и действующие в 2024 году, на 2025 год.

Кроме того, ограничения в 2,2 млн б/с, действующие в первом и втором кварталах 2024 года, будут продлены до конца сентября 2024 года. Затем эти ограничения на ежемесячной основе будут в течение года убираться, однако этот процесс может быть приостановлен или отменен ввиду рыночной ситуации.

По данным Московской биржи, доллар начал торги утром в понедельник незначительными изменениями, рубль тяготеет к стабильности на фоне противоречивых внешних и внутренних факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 89,93 рубля (-17,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 26,4 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар перешёл к незначительному росту, евро снижался.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,0157 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подорожал на 0,6 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился на 0,6 копейки и составил 97,7111 рубля.

К официальному курсу американская валюта снизилась на 17,58 копейки, евро - 7,97 копейки.