Рубль укрепляется благодаря надеждам участников рынка на достижение прогресса в росийско-украинских переговорах.

Мировые цены на нефть заметно растут в четверг утром после снижения днём ранее в свете выхода еженедельной статистики США о запасах сырья, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, в четверг утром цены на «чёрное золото» заметно растут после снижения днём ранее примерно на 2%, которое было частично вызвано данными о росте запасов нефти в США — впервые за три недели.

Так, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 марта, выросли на 4,3 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 415,9 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя — на 1,4 миллиона баррелей.

«Одномоментное увеличение запасов в США не должно интерпретироваться как падение спроса, хотя это может на некоторое время ослабить опасения по поводу дефицита предложения в США», — приводит газета «Wall Street Journal» мнение аналитиков «SPI Asset Management».

Сегодня утром доллар США незначительно укрепляется к евро и иене на торгах, слабо дешевеет к фунту. Рынок оценивает итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и ждёт решений Банка Англии и Банка Японии. Доллар отреагировал ростом на итоги заседания ФРС в среду, однако очень быстро начал сдавать позиции и завершил торги снижением на 0,7% в паре с евро, долларовый индекс ICE также потерял 0,7%.

А в это время доллар США и евро дешевеют на Московской бирже в четверг утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря надеждам участников рынка на достижение прогресса в росийско-украинских переговорах.